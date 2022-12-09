РЖД и "Туркменские железные дороги" откроют взаимные представительства

9 дек. 17:09

Компании "Российские железные дороги" и "Туркмендемиреллары" (!("Туркменские железные дороги") собираются открыть взаимные представительства, пишет Turkmenportal.

Об этом идет речь в Программе развития сотрудничества на 2023-2025 годы, подписанной главой "Туркмендемиреллары" Азатом Атамурадовым и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству 6 декабря.

Документ предполагает взаимодействие при строительстве, модернизации и реконструкции инфраструктуры, развитии перевозок и логистических сервисов, в том числе организацию регулярного контейнерного сервиса по восточному маршруту МТК "Север-Юг" и маршрутного поезда, который обеспечивал бы минимальный срок доставки сельхозпродукции, сырья и промышленных товаров между Россией и Туркменистаном.