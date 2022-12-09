Экспорт ставропольского масла в Индию вырос в 2,5 раза

9 дек. 16:47

В текущем году Ставрополье значительно увеличило экспорт подсолнечного масла в Индию, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Ставропольское подсолнечное масло можно купить уже не только в нашем крае или в других регионах России, но и в крупных городах Индии. Экспорт этой продукции на индийский рынок с начала года вырос в 2,5 раза. В Индии, где традиционно знают толк в специях, хорошим спросом пользуются анис, бадьян, фенхель, кориандр, тмин, которые выращивают ставропольские сельхозпроизводители", - написал он в телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что диверсификация производства и внедрение новых культур позволяет расширять экспортные возможности края, а также повышать конкурентность и устойчивость агропромышленного комплекса региона.