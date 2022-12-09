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Чемпионкой Азии по пауэрлифтингу стала врач из Астаны

Чемпионкой Азии по пауэрлифтингу стала врач из Астаны

Золото чемпионата Азии по пауэрлифтингу завоевала врач-эндоскопист многопрофильной городской больницы № 3 города Астаны Олеся Калинкина.

Чемпионат прошел в Дубае. Теперь чемпионка планирует поехать в мае на состязания в Индии.

Заниматься этим видом спортом Калинкина начала четыре года назад. "Познакомилась с тренером, чемпионом мира по пауэрлифтингу, призером республиканских чемпионатов Александром Мирошниковым. Он увидел мои результаты и предложил попробовать себя в качестве спортсмена", - рассказывает она.

В мае 2021 года она завоевала «серебро» на чемпионате Казахстана в Алматы, сразу выполнив норматив мастера спорта.

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