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Российский спорт остался под санкциями

Российский спорт остался под санкциями

Международный олимпийский комитет сохранил санкции, наложенные на спортсменов из России и Беларуси из-за ситуации на Украине, решение было принято на саммите МОК.

"Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе", - сказано в заявлении, текст обнародован на сайте организации.

МОК сохранил запрет на организацию, проведение и поддержку любых мировых первенств в России и Беларуси, а также запрет на демонстрацию национальных гимнов, флагов и цветов российскими и белорусскими спортсменами.

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