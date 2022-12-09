Россия и Кыргызстан вместе построят 186 км железной дороги

9 дек. 16:08

В Бишкеке между Россией и Кыргызстаном был подписан меморандум о строительстве железнодорожной линии Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече, в будущем она может соединиться с железной дорогой "Китай-Киргизия-Узбекистан".

"На полях Бишкекского инвестиционного саммита состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании по вопросу проработки совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече" между ГП "НК "Кыргыз темир жолу", АО "Российский экспортный центр" и ООО "РЖД Интернешнл", - сообщили в пресс-службе госпредприятия "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызская железная дорога").

Проект станет основой для нового железнодорожного узла, поспособствует развитию Иссык-Кульской и Нарынской областей республики. В будущем линия может соединиться с проектируемой дорогой Китай - Киргизия - Узбекистан, что создаст широкие возможности для социально-экономического развития всей Центральной Азии.

"В настоящее время проводится работа по реализации проекта строительства железной дороги Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече (186 км). Первым этапом реализации проекта является строительство участка железной дороги Балыкчи - Кочкор протяженностью 63 км", - уточняется в сообщении.