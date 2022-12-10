Как снимали "Убийство в "Восточном экспрессе""

Фильм американского режиссера Сидни Люмета "Убийство в "Восточном экспрессе"" 1974 года - экранизация одноименного детективного романа Агаты Кристи. Над ним британская писательница работала в 1933 году в Ираке, находясь в археологической экспедиции со своим вторым мужем Максом Маллованом, и в стамбульском Pera Palace Hotel, в номере 411 которого теперь находится ее мемориальный музей. Книга стала одним из самых известных произведений "королевы детектива", образцом романов ее так называемого "восточного цикла".

В основе "Убийства в "Восточном экспрессе"" - факты из жизни писательницы, ее впечатления и наблюдения, а также информация из СМИ и других источников. В своей "Автобиографии", описывая первое путешествие в роскошном Orient Express, Кристи называла его поездом своей мечты. Услугами экспресса она пользовалась не раз, особенно памятным было возвращение в Англию из Турции в декабре 1931 года, осложненное из-за непогоды. Также на замысел романа повлияло событие, произошедшее в январе 1929 года, когда "Восточный экспресс" попал в снежную бурю и оказался заблокированным на шесть суток.

Агата Кристи была недовольна экранизациями своих книг, сделанными в 1960-х годах, поэтому настороженно относилась к передаче прав на их адаптацию. Вольное обращение американских постановщиков с ее романами очень раздражало писательницу. Руководство кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer еще в начале 1960-х просило ее написать сценарий по "Убийству в "Восточном экспрессе"", однако Кристи категорически отказалась: "Эта книга стоила мне слишком больших усилий, чтобы превращать ее в кинофарс".

В начале 1970-х к этой идее вернулись в Великобритании. Чтобы получить одобрение писательницы, глава киностудии EMI Films Нат Коэн и продюсер Джон Брабурн прибегли к помощи лорда Луиса Маунтбеттена - члена британской королевской семьи и тестя Брабурна. С Маунбеттеном Кристи была знакома еще с 1924 года, когда он в письме признался, что стал поклонником ее творчества, и предложил идею, которую писательница использовала в романе "Убийство Роджера Экройда". Кристи считала, что "Убийство в "Восточном экспрессе" не подходит для киноадаптации, но, в конце концов, согласилась.

"Убийство…" Сидни Люмет охарактеризовал как "первостатейный детектив, который не дает расслабиться". Однако в романе "есть что-то еще - тоска по прошлому", отмечал режиссер, добавляя, что для него "мир Агаты Кристи главным образом ностальгичен". "Красота и ностальгия, тайна, интрига и изысканность" - вот что "хотелось придать всей ленте", пояснял свой замысел Люмет.

К моменту съемок "Восточный экспресс" уже прекратил свое существование, как и компания, его эксплуатировавшая. Однако при работе над фильмом был использован подлинный паровоз, хотя он не мог ездить слишком далеко. Шестивагонный состав поезда был сформирован из старых вагонов Compagnie de Wagons-Lits и хранилища списанных механизмов Французской национальной железной дороги. Интерьеры восстановили по материалам, сохранившимся в музеях (большей частью в Бельгии) и у некоторых состоятельных пассажиров, выкупивших облицовку купе на память о незабываемых путешествиях.

Павильонные съемки проходили в британской Elstree Studios, а натурные - в основном во Франции. В главных ролях снимались британские и голливудские звезды того времени - Альберт Финни, Лорен Бэколл, Жан-Пьер Кассель, Ингрид Бергман, Жаклин Биссет, Шон Коннери, Ванесса Редгрейв, Джон Гилгуд, Майкл Йорк. Фильм имел успех у зрителей и критиков, а Ингрид Бергман за небольшую роль шведской миссионерки получила третий "Оскар". Кроме того, картина претендовала на эту премию еще в нескольких номинациях. Британской премией BAFTA были отмечены Ингрид Бергман и Джон Гилгуд (сыгравший мистера Беддоуза), а также автор музыки Ричард Родни Беннет.

24 ноября 1974 года Агата Кристи посетила британскую премьеру. В целом картина ей понравилась. По словам Макса Маллована, мужа писательницы, члены семьи с удовольствием воспринимали то, "как вновь возвращается к жизни давно уже прекративший свое существование "Восточный экспресс"".