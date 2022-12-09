Азербайджан расширит импорт из Дагестана

9 дек. 15:47

В Центре поддержки экспорта Дагестана прошла встреча с представителями предприятий и дистрибьюторских фирм из Азербайджана, пишет пресс-служба организации.

Глава Центра Руслан Абаскулиев отметил, что в 2021 году объемы экспорта между Азербайджаном и Дагестаном достигли $8 млн. В текущем году прогнозируется рост показателей.

Абаскулиев добавил, что в основном Дагестан экспортирует в Азербайджан рыбную и мясную продукции, соки, а также определенные виды плодоовощных культур.

Кроме того, гости из Азербайджана отметили, что продукция из Дагестана популярна на рынке благодаря высокому качеству и доступной цене. Их заинтересовала пищевая отрасль, ножи и обувь, а также различные стройматериалы и электротовары.