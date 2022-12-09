В Азербайджане станет больше коммерческих представителей Удмуртии

9 дек. 15:28

Регионы России продолжают наращивать сотрудничество с Азербайджаном, в будущем году расширить сеть коммерческих представителей в республике планирует Удмуртия.

"Удмуртия в следующем году планирует усиливать работу в части международных бизнес-визитов. В следующем году республика также планирует расширить сеть коммерческих представителей в Азербайджане и Вьетнаме", - рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

Он добавил, что с начала года 33 компании при содействии Центра поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии подписали экспортные контракты на сумму $23,3 млн.