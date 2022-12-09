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Гражданин Индии хотел незаконно пересечь границу Азербайджана

Гражданин Индии хотел незаконно пересечь границу Азербайджана

Гражданин Индии был задержан вблизи села Почтбина Балакенского района Азербайджана, он намеревался нарушить границу Азербайджана в Грузии.

Мужчина был задержан в 01:45 9 декабря в результате совместных мероприятий с Государственной миграционной службой Азербайджана на территории пограничной заставы отряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Официально въехавший в Азербайджан индиец планировал перебраться из республики в Грузию, а затем - в Европу.

По данному факту продолжатся оперативно-следственные мероприятия.

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