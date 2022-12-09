Мошенники, пообещав пожертвование, украли деньги, собранные на строительство мечети в Узбекистане

9 дек. 14:58

В Сырдарьинской области Узбекистана собранные на строительство мечети средства были украдены мошенниками.

Заявление в полицию подал житель города Янгиер. Он сообщил, что объявил в мессенджере Телеграм сбор средств на строительство мечети в городе. Деньги желающие могли перевести на банковскую карту, номер которой он также опубликовал в соцсети. С ним связалось некое лицо, якобы женщина, работающая в России. Сообщив, что хочет пожертвовать $150, неизвестный выманил у мужчины информацию из СМС-сообщения, присланного банком. Так мошенник получил доступ к пластиковой карте, куда шли пожертвования на мечеть, и присвоил 73,4 млн сумов (около $6,5 тыс).

Правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность преступника, им оказался 26-летний житель Касансайского района Наманганской области, также выявлен его соучастник – 20-летний житель Сергелийского района Ташкента.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) УК Узбекистана.