Urals упала ниже потолка цен

9 дек. 14:33

Стоимость российской нефти марки Urals торговалась на уровне $43,73 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus Media.



Как пишет издание, после потери Россией европейского рынка покупателями Urals остались в первую очередь Китай и Индия, поэтому цена на нефть из РФ должна быть снижена для конкуренции с более традиционными для Азии поставщиками.



Нефть сорта ESPO, которая поступает на азиатские рынки из восточной Сибири, торговалась на уровне $68,72 за баррель, показали данные Argus. Brent 8 декабря стоила $78,50 за баррель.



