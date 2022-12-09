РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Urals упала ниже потолка цен

Urals упала ниже потолка цен

Стоимость российской нефти марки Urals торговалась на уровне $43,73 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus Media.

Как пишет издание, после потери Россией европейского рынка покупателями Urals остались в первую очередь Китай и Индия, поэтому цена на нефть из РФ должна быть снижена для конкуренции с более традиционными для Азии поставщиками.

Нефть сорта ESPO, которая поступает на азиатские рынки из восточной Сибири, торговалась на уровне $68,72 за баррель, показали данные Argus. Brent 8 декабря стоила $78,50 за баррель.

 

820 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version