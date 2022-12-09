Россия и США обсуждают в Стамбуле "вопросы-раздражители"

9 дек. 14:23

В Стамбуле дипломаты из России и США проводят встречу, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее", - сказал дипломатический источник.

При этом, как отметил дипломат, "это не добавляет ни трекинга никакого, ни дополнительного выхлопа с точки зрения политических контактов". Источник добавил, что американцы не хотят обсуждать "никакие смысловые вопросы", кроме двусторонней консультативной комиссии и этих раздражителей.