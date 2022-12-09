"Русские морозы" посетят Москву в новогодние праздники

9 дек. 14:12

В районе Нового года в Москве и области будет морозно, температура воздуха опустится ниже нормы на 3-5 градусов, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе и на большей части Русской равнины будут холоднее нормы аж на 3-5 градусов - это существенное отрицательное отклонение от среднего. Москвичей ждут крепкие русские морозы", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что норма для декабря-января в Москве - минус 4-7 днем, минус 10-13 ночью.

Синоптик добавил, что данный прогноз предварительный и фоновый, точнее о погоде в праздники можно будет узнать не ранее, чем за пять дней до Нового года.