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Евросоюз решил увеличить потолок расходов Европейского фонда мира

Евросоюз решил увеличить потолок расходов Европейского фонда мира

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 12 декабря примут решение увеличить в 2023 году потолок расходов Европейского фонда мира. Об этом сообщил источник в европейской внешнеполитической службе.

"Министры обсудят увеличение на 2 евро млрд потолка расходов из Европейского фонда мира. То есть мы говорим о дополнительном расширении финансирования военной помощи Украине", - заявил он.

По словам источника, изначально размер потолка составлял 5,7 млрд евро на 7 лет, однако сейчас уже истрачено 3,5 млрд евро. "Мы приближаемся к исчерпанию фонда, поэтому ожидается повышение потолка", - цитирует его ТАСС.

"Когда мы создавали Европейский фонд мира, мы не представляли, что его придется использовать таким образом. К тому же это глобальный инструмент, он должен также поддерживать миссии ЕС и страны партнеры. В частности, мы поддерживаем Грузию и Молдавию, поставляя им нелетальные средства, а также Ливан, Иорданию, Мавританию, Мозамбик и другие", - резюмировал источник.

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