Токаев заявил о влиянии санкций на ЕАЭС

9 дек. 13:58

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о санкционных ограничениях, которые оказывают давление на экономики всех стнан-членов ЕАЭС.

Выступая на заседании высшего евразийского экономического совета в Бишкеке, казахстанский лидер заявил, что общемировая турбулентность продолжает влиять на ЕАЭС, пишет Sputnik Казахстан.

"Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств-членов ЕАЭС. Поэтому комиссии и правительствам наших стран следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния этих санкционных ограничений", - сказал он.