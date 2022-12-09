Жителям КНДР показали, как Южная Корея потерпела разгромное поражение от Бразилии на ЧМ-2022

9 дек. 13:42

В Северной Корее впервые с начала чемпионата мира по футболу в Катаре показали матч сборной Южной Кореи. Об этом сообщает портал NK News.

Обычно власти КНДР избегают транслировать матчи европейских клубов с участием даже одного южнокорейца, но в этот раз местные жители смогли посмотреть по центральному телевидению встречу с командой Бразилии, в которой латиноамериканцы одержали уверенную победу со счетом 4:1.

При этом NK News обращает внимание на то, что на телеэкранах КНДР появляются отредактированные записи матчей после их завершения. Встреча сборных Южной Кореи и Бразилии состоялась 5 декабря, но запись была показана в КНДР в среду. Кроме того, в ходе встречи Центральное телевидение КНДР назвало имена южнокорейских футболистов, и из записи также не пропала реклама иностранных компаний, в том числе продукции южнокорейской Hyundai, передает ТАСС.