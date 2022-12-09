Заседание по делу Саакашвили отложено из-за его неявки

9 дек. 13:36

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не явился в суд по состоянию здоровья, заседание по вопросу пересмотра отбывания наказания перенесено на 14 декабря.

Как сообщает Sputnik Грузия, данное решение принял судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе. Судебное заседание начнется 14 декабря в 11:00 по местному времени.

Один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что судья предложил стороне защиты конкретный график работы.

"Это два календарных рабочих дня. Видимо, это было нужно технически. Ему плохо. Это понятно. Но мы хотим, чтобы этот человек принял участие в этом процессе. Иначе процесс не может состояться. Невообразимо, чтобы суд принял решение так, чтобы человек не присутствовал на процессе", – сказал он.