Житель Дагестана сдал украденный автомобиль в пункт приема металлолома

9 дек. 13:09

Полиция Дербента раскрыла факт кражи машины Daewoo Nexia 26-летним жителем Дербентского района, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Установлено, что мужчина, украл незапертый автомобиль. Но, обнаружив, что машина находится в неисправном состоянии, вызвал такси, с помощью которого отогнал его в ближайший пункт приема металла. За сдачу автомобиля он получил 5 тыс рублей.

"Злоумышленник задержан и доставлен в отдел. Автомобиль стоимостью 130 000 рублей изъят и возвращен владельцу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – сказано в ведомстве.