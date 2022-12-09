США передали Казахстану разъяснение по платежной системе "Мир" и санкциям

9 дек. 12:58

Казахстан получил от американского Управления по контролю за иностранными активами - подразделения министерства финансов (OFAC) - разъяснения по платежной системе "Мир" и санкциям. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков.

"Восьмого декабря 2022 года получено письмо <...> в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность", - сказано в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что операции в рамках системы "Мир" останутся под особым контролем" из-за возможности ее применения для обхода антироссийских санкций. Таким образом, банки Казахстана могут принимать платежи и переводы по этим картам, а также выдавать физлицам наличные через банкоматы, передает РИА Новости.