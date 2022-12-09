Россия вскоре опубликует ответ Западу на потолок цен на нефть

9 дек. 12:51

Российский ответ на введение Западом "потолка" цен на нефть будет опубликовано в ближайшее время, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут "Известия".

"Идет экспертное обсуждение, оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги", - заявил представитель Кремля.

Он отметил, что такие шаги даже в среднесрочной перспективе чреваты дополнительными проблемами для стабильности рынков. "Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам", - подчеркнул Песков.