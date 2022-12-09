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Россия вскоре опубликует ответ Западу на потолок цен на нефть

Россия вскоре опубликует ответ Западу на потолок цен на нефть

Российский ответ на введение Западом "потолка" цен на нефть будет опубликовано в ближайшее время, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут "Известия".

"Идет экспертное обсуждение, оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги", - заявил представитель Кремля.

Он отметил, что такие шаги даже в среднесрочной перспективе чреваты дополнительными проблемами для стабильности рынков. "Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам", - подчеркнул Песков.

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