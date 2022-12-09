Зачем ЕАЭС единое газовое пространство?

9 дек. 12:15

У стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть планы по созданию единого энергетического пространства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Существуют планы развития, которые сегодня обсуждаются. Это и единое энергетическое пространство, газовое и так далее. Все это на повестке дня", - сказал он в интервью "Известиям".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что интеграционные процессы обычно растянуты по времени и не могут проводиться быстро.

"Это сложная, кропотливая работа. Но главное, что ее результаты полностью соответствуют интересам народов всех государств-участников", - добавил Песков.