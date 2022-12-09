Казахстанец незаконно вез из Стамбула золотые украшения на $1,2 млн

9 дек. 12:12

Гражданин Казахстана пытался незаконно провезти через границу ювелирные украшения на $1,2 млн, золото общим весом 28 кг конфисковано, контрабандисту назначено наказание.

В Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана сообщили, что мужчина был задержан в аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом Стамбул-Астана золотых украшений. "Согласно заключению специалистов, общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила 565 млн тенге или почти $1,2 млн", - отмечается в сообщении.

Гражданину назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы условно с конфискацией более 7 тыс единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства.