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Парламент Азербайджана принял бюджет на 2023 год

Парламент Азербайджана принял бюджет на 2023 год

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на сегодняшнем заседании принял в окончательном чтении государственный бюджет страны на 2023 год. Об этом сообщили 9 декабря в пресс-службе парламента.

"При формировании основного финансового документа страны на будущий год базовая цена одного барреля нефти заложена в размере $50", - сказано в сообщении.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составят 30,77 млрд манатов ($18,1 млрд), расходы – 33,35 млрд манатов ($19,6 млрд). Дефицит госбюджета составит 2,58 млрд манатов ($1,5 млрд), или 2,4% от ВВП. 53% доходов госбюджета планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора.

Расходы на оборону и безопасность составят 5,3 млрд манатов ($3,1 млрд), на социальную сферу - 15,2 млрд манатов (около $9 млрд). Кроме того, 3 млрд манатов (примерно $1,8 млрд) будут направлены на восстановление освобожденных территорий в Карабахе. Это на 12,4% больше, чем в этом году.

 

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