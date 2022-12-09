Мега ущерб - страховой убыток от пожара в гипермаркете OBI в Химках оценивается в рекордные 20-30 млрд рублей

9 дек. 11:49

Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" в Московской области составит 20-30 млрд рублей, считают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Это будет крупнейшим страховым убытком по подобным объектам в России, отметили в ВСС.

"Полный ущерб может составить около 20-30 млрд рублей. Речь обо всем комплексе и припаркованных авто", - говорится в сообщении пресс-службы ВСС.

По данным союза, "это рекордная величина страхового убытка по таким объектам для РФ".

Пожар начался около шести утра, локализовать его удалось в 08:25 на площади 7 тыс кв м. В результате пожара погиб один человек.

Основные версии возникновения пожара - неисправность оборудования и нарушения во время сварочных работ.

Возбуждено уголовное дело.