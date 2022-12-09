Московский метрополитен приобретет более 500 вагонов в 2024-2025 годах

9 дек. 11:33

С 2024 по 2025 год метро Москвы получит свыше 500 новых вагонов. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

"Недавно мы внесли изменения в контракт на поставку самых современных вагонов метро, а также увеличили объем контракта со сроком поставки в 2024-2025 годах", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что у Москвы сформирован долгосрочный и четкий план по обновлению подвижного состава и поставкам поездов на новые линии, поэтому темпы обновления в столице на данный момент являются одними из самых быстрых в мире.

Ликсутов напомнил, что с 2010 года было закуплено более 4 тыс новых и современных вагонов. "Обновили парк уже до 70%. С 2024 года в производимый подвижной состав будет внесен ряд улучшений - он будет еще более технологичным и современным", - поведал заммэра.