Члену ИГИЛ зачитали приговор в Ростове-на-Дону

9 дек. 11:34

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил уроженца Махачкалы Булата Гамзатова за участие в терроризме, сообщает пресс-служба суда.

Его приговорили к 15,5 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

В январе 2021 года мужчина вступил в ряды запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Находясь в Махачкале, он склонил к участию в терроризме еще двух человек, а позднее вместе с другими лицами создал террористическое сообщество под своим руководством.

В феврале 2021 года Гамзатов с сообщниками приехал в Ставрополь для создания в городе незаконного вооруженного формирования и нападения на сотрудников правоохранительных органов, но в том же месяце все они были задержаны.