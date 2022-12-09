Коронавирусом за сутки заболели 7 465 россиян

9 дек. 11:18

В России за минувшие сутки выявили 7 465 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 439, в Санкт-Петербурге - 902, в Подмосковье - 195. В Краснодарском крае - 75, в Ставропольском крае - 75, в Крыму - 29, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 16, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 6, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 4, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 650 659.

Госпитализированы за сутки 1 447 человек. Выздоровели 5 994 пациента, за все время - 21 049 420.

Умерло за сутки 52 человека, с начала пандемии - 392 506.