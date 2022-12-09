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Саудовский король может приехать в Китай

Саудовский король может приехать в Китай

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдел Азиз Аль Сауд может приехать с визитом в Китай. С таким предложением к нему обратился председатель КНР Си Цзиньпин, передает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.

"Китайский лидер пригласил хранителя двух святынь - короля Салмана посетить Китай", - приводит сообщение телеканала РИА Новости.

Напомним, с 7 по 10 декабря председатель КНР Си Цзиньпин находится с визитом в Китае. В рамках поездки стороны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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