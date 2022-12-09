Среди россиян преобладают тревожные настроения

9 дек. 10:55

Уровень тревожности россиян составляет 56%, показал новый опрос Фонда "Общественное мнение".

В окружении россиян в основном преобладают тревожные настроения, об этом сообщили 56% респондентов. На прошлой неделе уровень тревожности достигал 59%.

Спокойное настроение у коллег, родных, друзей отмечают 38% россиян, неделей ранее - 37%. Еще 6% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 2-4 декабря среди 1,5 тыс респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.