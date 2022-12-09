США намерены продолжить поставлять СПГ в Европу

9 дек. 10:33

США планируют поставлять странам Европы сжиженный природный газ (СПГ), чтобы его запасов хватило на зиму. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк на форуме в Вашингтоне, организованном Институтом Аспена.

При этом он подчеркнул, что речь идет не только о нынешней зиме, но и следующей.

"Мы сейчас экспортируем много природного газа, СПГ невероятно полезен для Европы в это проблематичное время, когда они будут пополнять запасы к следующей зиме. Речь идет не только о нынешней зиме, но и о следующей зиме", - цитирует Турка ТАСС.

Ранее в аналитической компании Refinitiv сообщили, что с января по октябрь 2022 года европейский страны импортировали рекордные 11 млрд куб метров СПГ. Это почти на 70% больше, чем в 2021 году.