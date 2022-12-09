Рекордное количество осадков выпадет в Москве в понедельник

9 дек. 10:36

В Москве 12 декабря может выпасть до 25 мм осадков, это абсолютный рекорд не только для этой даты, но и в целом для декабрьских дней, рассказали в центре погоды "Фобос".

"Общее количество осадков может достигнуть 20-25 мм за сутки, что для 12 декабря станет рекордным показателем за всю историю столичной метеостанции ВДНХ, превысив прежний максимум в два раза, когда в 1960 году в столице было зафиксировано 12,6 мм", - говорится в сообщении.

Прежний абсолютный суточный рекорд осадков для декабря, установленный в 1981 году составляет 23 мм, в понедельник он может быть побит.

Температура воздуха повысится и будет держаться около ноля. Снег перейдет в мокрый снег, ночью - в ледяной дождь.

Слабая оттепель сохранится во вторник, а с середины недели ударят легкие морозы. Синоптики отмечают, что в Москве за период с 10 по 13 декабря в общей сложности ожидается около 50 мм осадков - почти 100% декабрьской нормы.