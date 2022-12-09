Турция отправила в Джебраил саженцы для "Леса Дружбы"

9 дек. 10:30

Главное управление лесного хозяйства Турции отправило в Азербайджан саженцы для азербайджано-турецкого "Леса Дружбы" в Джебраильском районе.

В рамках декларации о намерениях между Минсельхозами Азербайджана и Турции проводятся меры по передаче современных технологий в сельском хозяйстве и сотрудничеству в области аграрного обучения.

Более 40 тыс саженцев, включая эльдарскую сосну, красную сосну, черный кипарис, желтую сосну и другие саженцы из лесов Коньи, Эскишехира, Мардина и Мерсина, отправились в Азербайджан для "Леса Дружбы", который создается на площади 65 га.

Кроме саженцев, из лесных питомников Коньи, Эскишехира, Мардина и Мерсина Азербайджан получит 150 кг семян бука, желтой, черной, алеппской, красной сосен и акации.

"Джебраил вновь возродится вместе с "Лесом Дружбы", который будет создан в Карабахе", - сказано в заявлении главы департамента лесного хозяйства министерства сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Караджабея.