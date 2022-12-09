Минэнерго Узбекистана не исключает нового блэкаута

9 дек. 10:19

Новый блэкаут в Узбекистане нельзя исключать, заявил вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

"Блэкаут – это технологический случай, и никто не может исключить его, ведь наша энергосистема интегрирована в систему соседних государств", - пояснил он.

По словам министра, власти республики сделали выводы из прошлого блэкаута. Теперь организованы автоматические устройства отключения, системы предупреждения аварийных ситуаций и централизованные диспетчерские службы.

В Узбекистане официально вводятся веерные отключения электричества продолжительностью не более двух часов. "Смысл плановых отключений заключается, в том числе, и в предупреждении массового энергетического коллапса", – рассказал Мирзамахмудов.

"Сегодня за счет понижения температуры воздуха в республике снизился объем добычи газа и, как следствие, объем выработки электричества на электростанциях. В сложившейся ситуации нам дано поручение экономить поставляемую электроэнергию и, в качестве ограничения, ввести веерное отключение продолжительностью не более двух часов", – говорится в заявлении замглавы Главного управления акционерного общества "Худудий электр тармоклари" Улугбека Хакимова.