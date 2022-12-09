Россия и Турция подготовят альтернативу карте "Мир" к маю

9 дек. 10:10

К началу нового туристического сезона Россия и Турция представят альтернативу оплате российскими картами "Мир", сообщил в интервью "Известиям" директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.

"РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами " Мир", скоро она обязательно будет представлена. <...> Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции - она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему - были отказы от обслуживания карт "Мир", - сказал Егармин.

Он выразил уверенность, что альтернатива карты "Мир" будет представлена к началу нового турсезона в мае-июне. "Не забываем, что для Турции российский турпоток - это достаточно значимый сегмент общего туристического потока, традиционный. <...> Исходя из этого, естественно, Турция будет создавать более удобные условия для осуществления туристических поездок. И в том числе одно из самых главных условий - обеспечить удобные методы расчета", - отметил глава Российско-турецкого делового совета.