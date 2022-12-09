В Турции опровергли пробку танкеров у Босфора

Минтранспорта Турции не подтвердило информацию о крупных пробках с нефтяными танкерами у пролива Босфор.

"В настоящее время у Босфора находится не 100 танкеров, как утверждается в ряде зарубежных СМИ, а 15, из которых 11 направляются в европейские страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в Мраморном море в свое время образовывались пробки из 100 и более судов, задействованных в реализации "зерновой сделки". В настоящее время, по данным министерства, ситуация нормализовалась, а количество сухогрузов не превышает 40 единиц.

Ранее сообщалось, что в водах Турции образовался затор из нефтяных танкеров. Анкара потребует страховку у перевозчиков нефти, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, вместо подлинной проблемы имела место информационная кампания с целью создать скандал. Прежде всего потому, что перевозка танкерами через Босфор и Дарданеллы – далеко не основное направление поставок российской нефти, указал экономист.



"На мой взгляд, перед нами вполне рядовая история, вызванная к жизни общим нарушением ранее работавшей системы свободного перетока российской нефти в Европу, в том числе морским путем через Турцию. В момент слома этой системы многие ответственные люди на местах перестали понимать, как именно должны работать европейские нововведения. Отсюда недопонимания наподобие: "Погодите, а вы можете сейчас везти в Европу нефть? А я считал, что все, эмбарго. Вы говорите, что до 19 января можете везти? Понятно, но давайте вы подождете, а я уточню". Такие уточнения занимают время. Затем показывают страховку, но не привычной фирмы, страхующей морские перевозки, а, условно говоря, "Ингосстраха" – и опять следуют уточнения, можно ли принимать такую страховку, хотя в базе она есть", - сообщил Александр Фролов.



"Между тем сейчас в СМИ уделяется повышенное внимание любым проблемам, связанным с доставкой нефти, российской и не только. Как известно, часть судов, которые там оказались в очереди, были судами с казахстанской нефтью. При этом Минэнерго Казахстана заявило, что не видит никакой пробки у Босфора, есть лишь определенная очередность прохода судов, абсолютно нормальная для зимнего периода времени. Даже срок ожидания меньше, чем в тот же период времени год назад. Информация о пробке изначально базировалась на том, что через Marin Traffic некие западные СМИ увидели скопление судов и решили, что это пробка. Но ведь никто же не смотрел и не считал, было ли год назад в то же время больше или меньше судов у входа в Босфор. Просто посмотрели, что суда ждут сейчас, и решили, что это якобы ненормально. То есть это только информационная кампания", - подчеркнул эксперт.



"Любое прохождение любых проливов – Босфор и Дарданеллы здесь не уникальны –предполагает определенную очередность. Бывают скопления судов. Но надо отметить, что суда только на карте выглядят так, будто тесно-тесно прижаты друг к другу, а на самом деле они рассредоточены на большой территории. Нет даже уверенности, что вообще хоть какая-то проблема с проходом по Босфору возникла в эти дни, особенно если мы базируемся на высказываниях правительства Казахстана. Проблемой пытаются назначить некие параметры, которые вне контекста не имеют смысла. Суда ждут 6 дней? Да, но нормой для зимы являются две недели ожидания. Кроме того, известно, что суда с российскими страховками уже благополучно проходили через Босфор и Дарданеллы. А значит, имела место попытка найти скандал там, где его нет", - заключил Александр Фролов.