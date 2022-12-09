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США будут тесно сотрудничать с Узбекистаном для урегулирования в Афганистане

США будут тесно сотрудничать с Узбекистаном для урегулирования в Афганистане

США намерены тесно сотрудничать с Узбекистаном в вопросе мирного урегулирования в Афганистане. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Узбекистана по итогам прошедших в Ташкенте переговоров спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева и посла США Узбекистане Джонатана Дэвида Хеннника. 

Главной темой встречи стала текущая обстановка в Афганистане и перспективы узбекско-афганских отношений.

В пресс-службе отметили, что Хенник дал высокую оценку политике по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу, которую проводят власти Узбекистана, а также обозначил важность дальнейшего тесного взаимодействия между Узбекистаном и США по вопросу мирного урегулирования афганской проблемы.

Кроме того, стороны согласились с тем, что национальное примирение в Афганистане должно быть достигнуто как можно скорее, а новые власти выполнили бы взятые на себя обязательства перед мировым сообществом, передает ТАСС.

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