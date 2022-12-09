Погода в Казахстане опустится до минус 30 градусов

9 дек. 9:44

Снежная погода накроет большую часть территории Казахстана с 10 по 12 декабря, сообщает "Казгидромет".

Как передают синоптики, запад, юг и центральная часть страны останутся преимущественно без осадков. На северо-западе, севере, востоке прогнозируют сильный ветер с метелью, на юге и юго-востоке - туман. Потепление ожидается в западной части страны - от 7-20 до 5-15 градусов мороза в ночное время.

Северо-запад Казахстана ожидает от 18-30 до 12-22 мороза, на севере столбики термометров поднимутся от 17-30 до 10-26 мороза, в центре - от 20-30 до 18-28 мороза.

На востоке морозы уменьшатся с 15-35 до 12-25 градусов, а на юге прогнозируется потепление от 10-30 до 7-20 градусов со знаком "минус". На юго-востоке основной фон температуры ночью - 12-25 мороза.