В ПХГ Евросоюза осталось менее 90% газа

9 дек. 9:53

На фоне похолодания запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза опустились ниже 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По итогам газовых суток 7 декабря в хранилищах остается 89,93%, за сутки запасы убавились на 0,47%, темпы отбора в пределах нормы.

Активнее всего с похолоданием отбирать газ из хранилищ стали Бельгия, Франция и Словакия.

Импорт СПГ в Европе в ноябре достиг рекордного месячного максимума в 11,4 млн тонн.

"Поскольку температура воздуха продолжит снижаться на этой неделе, мы ожидаем, что отбор газа из ПХГ ЕС будет находиться в диапазоне 300-500 млн кубометров в сутки. Газовый рынок будет поддерживаться высокими объемами импорта СПГ, поставками трубопроводного газа из Норвегии и стабильными поставками из Африки и Азербайджана", - пишут аналитики Rystad Energy.