По факту пожара в Химках возбуждено уголовное дело

9 дек. 9:15

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела после того, как в торговом центре в подмосковных Химках вспыхнул пожар.

Следователем следственного отдела по г. Химки возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (статья 238 УК РФ)", - сказано в сообщении.

В ТЦ "МЕГА Химки" загорелся магазин ОВI. Также на месте пожара произошли взрывы лакокрасочной продукции. "В городе Химки, восьмой микрорайон, корпус 2, горит ТЦ OBI. Произошло загорание кровли", - передает пресс-служба МЧС.

Площадь возгорания составило около 7 тыс кв м. В ликвидации задействованы 30 человек и девять единиц техники. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

Отмечается, что к 8:25 мск огонь был локализован. При этом в МЧС добавили, что в результате происшествия в магазине погиб один человек.