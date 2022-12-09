Международные резервы Нацбанка Грузии обновили исторический максимум

9 дек. 9:25

Международные резервы Национального банка Грузии за месяц выросли на $251,1 млн и к 30 ноября 2022 года достигли исторической отметки в $4 636,7 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацбанка.

На 31 октября 2022 года объем резервов составлял $4 385,6 млн.

Аналитики отмечают, что рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

С начала 2022 года резервы увеличились на $364,2 млн. За весь прошлый год рост резервов составил $361,3 млн, передает "Sputnik Грузия".