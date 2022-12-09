РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Международные резервы Нацбанка Грузии обновили исторический максимум

Международные резервы Нацбанка Грузии обновили исторический максимум

Международные резервы Национального банка Грузии за месяц выросли на $251,1 млн и к 30 ноября 2022 года достигли исторической отметки в $4 636,7 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацбанка.

На 31 октября 2022 года объем резервов составлял $4 385,6 млн.

Аналитики отмечают, что рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

С начала 2022 года резервы увеличились на $364,2 млн. За весь прошлый год рост резервов составил $361,3 млн, передает "Sputnik Грузия".

1165 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version