Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

9 дек. 9:36

Президент Росс Владимир Путин прибыл в Бишкек, в пятницу в столице Кыргызстана состоится заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Одной из тем саммита станет формирование общего рынка газа стран ЕАЭС, также может быть обсуждена российская инициатива о создании "газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана, сообщили в Кремле

"Эта идея в стадии обсуждения, и я не исключаю, что и в Бишкеке она каким-то образом будет затронута. От Узбекистана, как я уже сказал, будет премьер-министр. Может быть, будет какой-то контакт по ходу этой встречи", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В Бишкеке у Путина запланирована одна двухсторонняя встреча - с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также участниками саммита станут президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, а также наблюдатели при ЕАЭС - президент Кубы Мигель Диас-Канель (в формате видеообращения) и премьер Узбекистана Абдулла Арипов.

Участники саммита "оценят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕврАзЭс, обсудят вопросы функционирования и развития единого рынка услуг, продвижения и финансирования промышленных кооперационных проектов, формирования общего рынка газа", ожидается принятие решения о запуске переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между союзом и ОАЭ, сообщил Ушаков.

Путин выступит как на заседаниях как в узком, так и в расширенном форматах. Он «поделится видением нынешнего этапа интеграции и актуальных задач на пути дальнейшего развития Евразийского экономического союза, а также обозначит приоритеты российского председательства в 2023 году".