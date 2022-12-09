Потепление и обильные снегопады ждут Москву в ближайшие дни

9 дек. 9:18

С пятницы погода в Москве и Подмосковье начнет меняться, выходные и начало новой недели будут снежными и теплыми, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Интерфакс".

"Ситуация такова, что на европейскую Россию выходит хорошо выраженный глубокий циклон с низким давлением, в субботу уже будут осадки заметные. (...) В целом, за субботу, воскресенье, понедельник и вторник будет заметное количество осадков, не менее 40% месячной нормы", - рассказал синоптик.

В пятницу днем минус 1-3, в субботу ноль-плюс два, в понедельник - минус два-плюс три, вот вторник температуры будут плюсовыми. Снег перейдет в мокрый снег, а затем в дождь, отметил Вильфанд.

Резкое потепление станет причиной гололедицы, туманов, налипания мокрого снега на провода и деревья, вероятны заносы на дорогах.

"Это будет по-настоящему сложная ситуация, и видимость будет ухудшаться, плюс ветер до 10 м/с. Влажная мрачноватая погода и порывистый ветер будут создавать дискомфорт", - добавил он.