Ученые вывели в Дагестане новую породу овец

9 дек. 3:30

В Дагестане вывели новую породу овец – артлухский меринос. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации главы республики по итогам заседания Совета по развитию АПК в регионе.

"Порода выведена путем скрещивания овец дагестанской горной породы со ставропольской породой и манычским мериносом", – говорится в тексте.

Как отмечается, артлухский меринос хорошо адаптирован к условиям предгорной зоны республики.

Новая вид овец уже заинтересовал белорусских овцеводов. В Беларусь было отправлено свыше 2 тыс голов, уточнили в пресс-службе.