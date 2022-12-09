В тбилисском парке впервые зажгут грузинскую елку чичилаки

9 дек. 1:25

Зажжение грузинской новогодней елки чичилаки пройдет в парке Мзиури в Тбилиси 10 декабря.

Так как чичилаки происходит из Западной Грузии, из региона Гурия, то на церемонию позовут шесть старшеклассников из этого края.

В рамках инициативы кафе "Мзиури" подарит их семьям годовой абонемент на интернет-связь, на эти цели в кафе собирают средства - необходимы 1 440 лари, передает "Sputnik Грузия".

Принять участие в благотворительной акции можно через онлайн-платформу "Чаэрте" - на ней можно пожертвовать любую сумму, вплоть до 1 лари, и помочь оплатить интернет или купить компьютер для старшеклассников в регионах.

Чичилаки делается из прямой ветви дерева (традиционно орехового), ее последовательно обстругивают с одного конца, так что на другом остаются тонкие стружки. Получившаяся палка с пышной кудрявой кроной из стружек и есть чичилаки.