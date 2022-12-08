8 дек. 23:55

Турецкий бизнесмен Ситки Аян попал в санкционный список США за связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сказано в заявлении, распространенном 8 декабря Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В документе подчеркивается, что компании Аяна заключали международные контракты по продаже иранской нефти иностранным покупателям, занимались организацией ее поставок и участвовали в отмывании доходов, скрывая иранское происхождение нефти и заинтересованность КСИР в этих сделках, передает ТАСС.

В ведомстве обратили внимание на то, что при учacтии бизнecмeнa были пoдписaны крупныe кoнтрaкты нa coтни миллиoнoв дoллaрoв с пoкупaтeлями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Китае, странах Европы и Восточной Азии. Все доходы от сделок Аян затем перечислял КСИР.