Что стало с древней столицей Персидской империи

У этого античного города множество имен. Его называли Садестун, Чехель Менар, Тахт-е Джамшид ("Трон Джамшида"). Последнее название появилось после раскопок, так как некоторые верили, что руины города – это остатки дворца мифического персидского царя Джамшида.

Однако нам город известен как Персеполь или Персеполис – древняя столица Персидской империи в эпоху Ахеменидов, которая была так богата, что для перевозки всех сокровищ из захваченного Александром Македонским города потребовалось 5000 верблюдов и более 10000 мулов.

Масштабное строительство Персеполиса началось еще при царе Дарии I после 520 года до н.э. и продолжалось почти 200 лет вплоть до падения династии Ахеменидов. Для него не использовали труд рабов, а нанимали работников со всей Персидской империи.

Персеполис был одной из четырех столиц крупной империи и должен был стать символом ее мощи. Город возвели на огромной платформе площадью более 135 тысяч кв.м. С трех сторон Персеполис был обнесен мощной крепостной стеной, высотой около 15 метров и толщиной в пять метров. С четвертой стороны город защищала скала.

Центром комплекса была Ападана Дария I - парадный зал. Построена Ападана была на четырехметровой платформе. Ко входу вели две парадные лестницы, широкие и пологие настолько, что по ним можно было проехать на колеснице. Лестницы и терраса парадного зала были украшены рельефами, на которых было изображено шествие гвардии и слуг, а также процессия из представителей захваченных народов, делающих подношения царю. Крышу зала поддерживали 72 колонны высотой 20 метров, из них лишь 13 сохранились до наших дней.

Неподалеку располагался Тронный зал с сокровищницей, где вручались и впоследствии хранились подношения царю. Второе его название – Стоколонный: именно столько колонн было найдено при раскопках. Ворота, которые вели в зал, были украшены сценами из жизни царя, по бокам портика стояли фигуры быков.

Дворец Дария I также был украшен рельефами. На входе был портик с восемью колоннами, две парадные лестницы. Внутри находилось каменное панно с высказываниями царя.

В комплекс входили Дворец Ксеркса (сына Дария I) и еще несколько построек. Назначение одной из них долгое время вызывало споры среди исследователей. Первый археолог Персеполиса прозвал ее "Гаремом Ксеркса", предположив, что в постройке из более чем 20 небольших помещений жили наложницы с детьми.

Городская система канализации была одной из самых сложных в древнем мире. Персеполис стоял у подножия горы Рахмат, и в начале весны городу грозил потоп из-за таящих льда и снега. Поэтому в Персеполисе нельзя было обойтись без продуманных инженерных коммуникаций.

Есть мнение, что в городе проводились торжественные церемонии, например, здесь праздновался Новруз. В доказательство приводят рельефы на Ападане - на одном из них лев терзает быка, что символизирует весеннее равноденствие.

После завоевания империи Александром Македонским Персеполис был разграблен, сожжен и пришел в запустение. Только в XIV-XVIII веках о нем заговорили в Европе, раскопки же начались лишь в XX веке.

Сейчас Персеполис внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.