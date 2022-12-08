На границе Грузии и Азербайджана построят новый КПП

8 дек. 23:48

На границе Грузии и Азербайджана появится новый контрольно-пропускной пункт (КПП). Вопрос строительство объекта обсуждался на встрече замглавы Службы доходов Министерства финансов Владимира Хундадзе с международным экспертом Азиатского банка развития (АБР) Радомиром Джуричем.

В службе доходов Минфина Грузии сообщили по итогам переговоров, что АБР поможет грузинской стороне со строительством нового КПП на границе с Азербайджаном. На прошедшей встрече стороны поговорили о технических вопросах, связанных со строительством совместного пункта, а также планы на будущее.

В частности, эксперт Азиатского банка развития, разрабатывающий концепцию указанного таможенного поста, представил участникам подготовленную презентацию об условиях обустройства и надлежащего функционирования объекта, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, в настоящее время на границе Грузии и Азербайджана работают шесть контрольно-пропускных пунктов.