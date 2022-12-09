Шахматный клуб в Махачкале назвали в честь Кирсана Илюмжинова

9 дек. 0:38

В махачкалинском сквере имени Сулеймана Стальского торжественно открылся шахматный клуб имени шестого президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.

Клуб для любителей шахмат появился еще в 2014 году, но в этом году по инициативе шахматной Федерации принято решение присвоить ему имя Илюмжинова.

В торжественной церемонии участвовали сам виновник торжества, а также замглавы правительства Дагестана Муслим Телякавов и президент Федерации шахмат Азербайджана Маир Мамедов.

По случаю открытия шахматного клуба Илюмжинов и Телякавов сыграли в символическую партию.