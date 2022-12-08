В США приняли рекордный оборонный бюджет на следующий год

8 дек. 22:46

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере $858 млрд, что на 8% больше предыдущего. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Теперь проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенате. В том случае, если верхняя палата Конгресса утвердит инициативу, она поступит на подпись президенту США Джо Байдену, передает "Интерфакс".

Данный проект бюджета предполагает выделение минимум $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Он также предусматривает введение санкций за участие в золотовалютных операциях с Россией и продление на 5 лет запрета на военное сотрудничество с РФ. Кроме того, в документе сказано, что США будут добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая "Большую двадцатку" (G20).