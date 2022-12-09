В Москве пройдет фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…"

9 дек. 7:25

Двадцатый юбилейный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" состоится 12 декабря в Большом зале Московской консерватории, информирует пресс-служба организаторов.

Уточняется, что на вечер выступит сама оперная певица Хибла Герзмава, а также вокалисты Вероника Джиоева (сопрано), Дмитрий Корчак (тенор) и Василий Ладюк (баритон).

"Известные исполнители представят ценителям классической музыки изысканную программу, состоящую из мировых шедевров. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, за дирижерским пультом - народный артист России маэстро Феликс Коробов", - говорится в релизе. Уточняется, что этот вечер станет завершением серии концертов юбилейного фестиваля, стартовавшего в Сухуме и в Пицунде в августе.